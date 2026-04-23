Невероятные красавицы: Аманда Холден пришла на премьеру самого ожидаемого фильма года с дочерью
В Лондоне состоялась премьера фильма «Дьявол носит Prada 2» и среди гостей мероприятии появилась известная британская ведущая и певица.
55-летняя Аманда Холден уже традиционно на презентацию пришла с 20-летней дочерью Лекси.
Аманда выглядела потрясающе, ведь выбрала эффектное платье от бренда Celia Kritharioti с красивым декольте и бежевыми вставками с кружевом, которые создавали эффект «голого» тела.
Также у платья была юбка-русалка с огромной юбкой. Дополнила она образ объемной прической и золотыми украшениями.
Лекси же выбрала красное кружевное платье от польского бренда Gosia Baczyńska. Наряд был прозрачным, однако очень изысканным и подходил девушке.
Ранее вместе с дочкой Лекси Аманда посещала вручение премии British Fashion Awards, но у нее есть еще один ребенок — дочь Холли, которая также часто ходит с мамой на мероприятия.