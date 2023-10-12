Невероятный образ: 52-летняя Аманда Холден позировала на красной дорожке в платье-сетке

Британская ведущая и певица Аманда Холден не перестает удивлять своей роскошной внешностью и чувством стиля. 11 октября звезда посетила церемонию вручения премии Virgin Atlantic Attitude Awards 2023, которая прошла в концертном зале в The Roundhouse в Лондоне.

На красной дорожке Аманда продемонстрировала несколько эффектных образов в платьях совершенно разного фасона. Первый ее лук включал роскошное черное платье с длинным шлейфом, декольте и мини-юбкой с драпировкой. Наряд был от бренда Celia Kritharioti и отлично подчеркивал не только фигуру, но и бронзовый загар.

Платье Аманда дополнила бриллиантовыми украшениями и гламурными босоножками с ремешками-пружинами от René Caovilla.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Но затем она сменила это платье на синее от британского бренда David Koma. Аутфит состоял из топа расшитого синими пайетками и мини-юбки. Поверх этого комплекта надевалось платье в очень крупную сетку, напоминающую макраме. Подол платья украшали перья, а дополнила Аманда его туфлями на платформе от Gina.

Аманда Холден / Фото: Getty Images

Также еще два лука Аманда показала в Instagram. Это было белое платье от David Koma и розовое латексное от Atsuko Kudo.

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