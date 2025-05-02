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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
102
Время на прочтение
1 мин

Невероятный образ: Блейк Лайвли в пышном белом платье очаровала поклонников

В этом образе актриса продумала все до мелочей, даже маникюр на ее руках был идеален и подходил под наряд.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Блейк Лайвли

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли снова привлекла внимание своим выбором одежды. Актриса появилась на улице в Нью-Йорке в белом «свадебном» платье после интервью в шоу «Поздняя ночь с Сетом Майерсом» (Late Night with Seth Meyers). Программу она посетила ради рекламы нового фильма «Еще одна простая просьба», продолжения комедийного триллера 2018 года.

Блейк в тот день просто сияла, а такой стиль нарядов ей очень идет. Платье было нарядным, романтичным и выглядело гламурно несмотря на то, что на небыло ни одного украшения кроме объемных рюш на юбке. Также платье имело глубокий вырез и облегающий верх. Автором этого наряда является бренд Christoper John, а представлено оно было в коллекции 2024 года.

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Образ актриса дополнила яркими украшениями, среди которых можно рассмотреть браслеты от Brent Neale, а также длинные золотые серьги с бирюзовыми камнями. Что касается обуви, то Блейк остается верной любимому бренду Christian Louboutin и в этот раз носила пару с камнями. В руке же актрисе держала небольшую и яркую сумочку от Chanel. Волосы же Лайвли уложила в красивую прическу с локонами.

Однако это не первое появоение звезды в Нью-Йорке за последнее время. Также Блейк фотографировали и в других нарядах, о которых мы детально рассказывали ранее.

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Getty Images

Блейк Лайвли / © Associated Press

Блейк Лайвли / © Associated Press

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Дата публикации
Количество просмотров
102
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