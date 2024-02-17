Невероятный образ: Дженнифер Лопес в ярко-розовом платье с декольте пришла на интервью

Артистка выбрала для своего появления на публике роскошный и женственный красивого оттенка.
14 февраля, в День всех влюбленных, состоялась премьера музыкального фильма американской суперзвезды Дженнифер Лопес This Is Me... Now: A Love Story ("Это я… сейчас: История любви"), поэтому сейчас она активно занимается его продвижением, а также своего альбома с одноименным названием.
Лопес посетила шоу Джимми Фэллона, чтобы рассказать о своей работе. На женщине было роскошное ярко-розовое платье от Модного дома Valentino с коллекции осень-зима 2023.
У наряда был свободный фасон, очень глубокое декольте и асимметричная юбка с драпировкой. Благодаря дизайну платья, открывались роскошные ноги звезды, что также позволяло рассмотреть ее серебряные туфли на каблуках.
Дополняли лук прическа с длинными волосами, макияж и роскошное бриллиантовое колье на шее.
Во время шоу Дженнифер также приняла участие в игре, в которой посоревновалась с Джимми. Артистка и ведущий угадывали случайные песни, мелодии для них играл оркестр в зале.
Запись шоу состоялась в Нью-Йорке, где артистка проводит уже несколько дней и регулярно попадает под прицел папарацци. Также на этой неделе она продемонстрировала аж черные разных образа за один день, направляясь на интервью на другие проекты.
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