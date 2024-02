Невероятный образ: Дженнифер Лопес в ярко-розовом платье с декольте пришла на интервью

14 февраля, в День всех влюбленных, состоялась премьера музыкального фильма американской суперзвезды Дженнифер Лопес This Is Me... Now: A Love Story ("Это я… сейчас: История любви"), поэтому сейчас она активно занимается его продвижением, а также своего альбома с одноименным названием.

Лопес посетила шоу Джимми Фэллона, чтобы рассказать о своей работе. На женщине было роскошное ярко-розовое платье от Модного дома Valentino с коллекции осень-зима 2023.

У наряда был свободный фасон, очень глубокое декольте и асимметричная юбка с драпировкой. Благодаря дизайну платья, открывались роскошные ноги звезды, что также позволяло рассмотреть ее серебряные туфли на каблуках.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Дополняли лук прическа с длинными волосами, макияж и роскошное бриллиантовое колье на шее.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Во время шоу Дженнифер также приняла участие в игре, в которой посоревновалась с Джимми. Артистка и ведущий угадывали случайные песни, мелодии для них играл оркестр в зале.

Запись шоу состоялась в Нью-Йорке, где артистка проводит уже несколько дней и регулярно попадает под прицел папарацци. Также на этой неделе она продемонстрировала аж черные разных образа за один день, направляясь на интервью на другие проекты.

