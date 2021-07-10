Невероятный образ: герцогиня Кембриджская появилась на публике в изумрудном платье

Это первый выход Кэтрин после самоизоляции.

На прошлой неделе 39-летняя герцогиня Кембриджская находилась на самоизоляции из-за того, что контактировала с человеком, заболевшим коронавирусом, но сегодня наконец-то появилась на публике и просто покорила всех своим красивым образом. Жена принца Уильяма посетила вместе с ним теннисный турнир в Уимблдоне и вручила победительнице Эшли Барти трофей.

Герцогиня Кембриджская и принц Уильям / Getty Images

Кейт большая поклонница спорта. С принцем Уильямом она посещала футбольные матчи, сама принимала участие в спортивных соревнованиях и даже является покровителем Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета и всю жизнь была фанаткой тенниса. Турнир в Уимблдоне она посещает регулярно.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Для мероприятия она выбрала изумрудное платье Emilia Wickstead, которое сочетала с белыми лодочками и сумкой Mulberry, с которой появлялась также на прошлой неделе. Дополнили этот образ лаконичные украшения герцогини: любимый золотой незамкнутый браслет от Halcyon Days, обручальное кольцо и сережки.

Герцогиня Кембриджская / Getty Images

Стоимость платья как у Кейт сейчас 815 фунтов стерлингов (это около 1133 долларов).

Платье герцогини

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