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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Невеста была в мини: как выглядели Том Хэнкс и его жена Рита в день свадьбы

Они в счастливом браке и по сей день.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Том Хэнкс и Рита Уилсон

Том Хэнкс и Рита Уилсон / © Getty Images

Голливудский актер Том Хэнкс познакомился в 1981 году с актрисой Ритой Уилсон на съемках комедийного сериала Закадычные друзья, а затем они встретились еще раз и опять на работе — съемках фильма Волонтеры. Однако в то время Хэнкс был еще женат на Саманте Льюис. В 1987-м актер развелся с первой женой и начал встречаться с Ритой. Свадьба пары состоялась 30 апреля в 1988 года в Лос-Анджелесе.

Том Хэнкс и Рита Уилсон / © Getty Images

Том Хэнкс и Рита Уилсон / © Getty Images

На церемонии Рита появилась в нетрадиционном для 80-х платье, ведь в те годы были популярны наряды в стилистике свадебного платья принцессы Дианы: пышные рукава, много рюш, атласные ткани, банты и объемные юбки.

Рита же отдала предпочтение мини-платью с баской в виде рюш и без бретелек и рукавов. Наряд она тогда дополнила белыми колготками, гламурными туфлями с декором, очень длинное фатой, которой прикрывала декольте, и украшениями с камнями: колье, серьгами и браслетом. Том же надел черный смокинг, белую рубашку и галстук-бабочку.

Том Хэнкс и Рита Уилсон / © Getty Images

Том Хэнкс и Рита Уилсон / © Getty Images

В этом браке у пары родилось двое сыновей — Чет и Трумэн. Также у Хэнкса есть двое детей от предыдущего брака — сын Колин и дочь Элизабет.

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