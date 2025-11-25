Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — поделилась в своем Instagram серией фото с набережной в Дохе, столице Катара, куда она прилетела несколько дней назад.

Девушка позировала в обтягивающем платье изумрудного цвета, которое красиво подчеркнуло ее фигуру. Свой образ она дополнила босоножками на шпильках, солнцезащитными очками от Celine, крупными серьгами и, конечно, шоколадной сумочкой Hermes Kelly из питоновой кожи.

Отметим, в августе этого года спустя 9 лет отношений Криштиану Роналду сделал Джорджине предложение и преподнес кольцо с огромным бриллиантом.

Они познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Ранее, напомним, Джорджина Родригес показывала фото с Криштиану Роналду-младшим. Он дебютировал за сборную Португалии U-16 и даже отметился первым забитым мячом.