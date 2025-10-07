Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, которой он недавно сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, поделилась в Instagram милым фото.

Криштиану запечатлен со своей младшей дочерью Беллой Эсмеральдой, которая родилась в апреле 2022-года. Трехлетняя девочка в розовой пижаме обнимает папу и прижимается к нему, а футболист ее целует.

Криштиану Роналду с младшей дочерью / © Instagram Джорджины Родригес

Отметим, Джорджина Родригес и Криштиану Роналду познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

Напомним, во время недавнего появления Джорджины на благотворительном вечере в Нью-Йорке ее поклонники разглядели округлившийся живот девушки, которая была одета в черное обтягивающее платье. Однако позже девушка развеяла это предположение, появившись в спортзале в топе и мини-шортах.

Джорджина Родригес / © Associated Press