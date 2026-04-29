Невеста Криштиану Роналду показала, как он играет с их общей дочерью
Девушка показала, как известный футболист играет с 4-летней дочерью.
32-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — опубликовала в своем Instagram несколько фото, на которых были запечатлены ее жених и их общая дочь — 4-летняя Белла Эсмеральда.
Девочка ходила с пластиковой тележкой по магазину игрушек, играла с папой Криштиану на заднем дворе дома и запускала мыльные пузыри. Судя по фото, они весело провели время. Интересно, что Джорджина стала закрывать лица своих детей смайликами — раньше она их не скрывала.
Отметим, Роналду и Родригес познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.
Ранее, напомним, Джорджина Родригес снова привлекла внимание из-за своего огромного бриллианта на пальце. Это было на показе коллекции Valentino осень-зима 2026.