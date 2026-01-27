Невеста Криштиану Роналду посетила Белый дом и нарвалась на хейт в Сети

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

31-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес, которой он недавно сделал предложение после 9 лет отношений и преподнес кольцо с огромным бриллиантом, на днях поделилась в Сети серией фото, сделанных в Вашингтоне. Как оказалось, она прилетала туда на презентацию документального фильма о первой леди США — Мелании Трамп.

На одном из фото Джорджина позировала на кресле в Белом доме. Она была одета в черный костюм с юбкой, черные колготки и туфли-лодочки на каблуках. Образ девушки дополняли украшения с бриллиантами и, похоже, изумрудами, а также роскошная сумка Hermes Kelly из крокодиловой кожи.

«Как же мне повезло побывать на премьере! Это был впечатляющий и вдохновляющий опыт. Поздравляю вас с вашим фильмом, Мелания, с проделанной работой и с тем, как вы воплотили его в жизнь с такой выразительностью и чуткостью», — написала невеста Криштиану под фото.

Однако под этой публикацией Родригес в Instagram появилось много комментариев с критикой ее поддержки Трампа и его жены: «Игнорирование того, что происходит в США», «Не забывай свои корни», «Вы могли бы и проигнорировать это приглашения», «А вы согласны с тем, что Трамп и его жена делают со страной?», «Сразу видно, что вы не живете в США», «Это шутка?» и др. Джорджина подобные комментарии игнорирует и никак на них не отвечает.

Ранее, напомним, Джорджина Родригес показала милое фото своего жениха Криштиану Роналду с их общей дочерью.