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- Шоу-бизнес
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Невеста Криштиану Роналду засветила фигуру в бикини и кольцо с бриллиантом на пляже в Майами
Девушка показала фото с отдыха у океана.
32-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — опубликовала в своем Instagram серию фото с отдыха в Майами, Флорида. Она позировала в черном бикини на пляже.
Свой пляжный образ Джорджина дополнила ярким красным маникюром, кепкой и кольцом с огромным бриллиантом, которое ей преподнес Роналду.
Отметим, они познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.
И вот спустя 9 лет отношений известный португальский футболист сделал Родригес предложение.
Ранее, напомним, Джорджина Родригес снялась для бельевого бренда.