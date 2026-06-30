Невеста Криштиану Роналду засветила фигуру в бикини и кольцо с бриллиантом на пляже в Майами

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

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32-летняя модель, инфлуэнсер и невеста футболиста Криштиану Роналду — Джорджина Родригес — опубликовала в своем Instagram серию фото с отдыха в Майами, Флорида. Она позировала в черном бикини на пляже.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Свой пляжный образ Джорджина дополнила ярким красным маникюром, кепкой и кольцом с огромным бриллиантом, которое ей преподнес Роналду.

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

Отметим, они познакомились в 2016-году в бутике Gucci в Мадриде, где девушка работала продавцом-консультантом. Сейчас они вместе уже воспитывают пятерых детей. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — девушка является биологической матерью. Близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына — 15-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно.

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Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

И вот спустя 9 лет отношений известный португальский футболист сделал Родригес предложение.

Ранее, напомним, Джорджина Родригес снялась для бельевого бренда.

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