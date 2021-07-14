Невеста в мини от Miu Miu, а жених в Gucci: Эмма Бантон вышла замуж и показала фото

Невеста в мини от Miu Miu, а жених в Gucci: Эмма Бантон вышла замуж и показала фото

Красивая и влюбленная пара позировала на фоне цветочной арки.

Британская певица, которая прославилась своей многолетней работой в женской поп-группе Spice Girls, Эмма Бантон вышла замуж за своего возлюбленного - певца Джейда Джонса. Пара вместе уже 23 года, и за это время у них родилось двое детей.

Для скромной церемонии Эмма выбрала милое короткое платье от бренда Miu Miu с вышивкой и длинными прозрачными рукавами, которое дополнила длинной фатой и мюлями. Образ невесты завершил венок из цветов и пышный букет.

Джейд Джонс выбрал для церемонии бракосочетания образ от итальянского бренда Gucci, изюминкой которого стала шляпа с широкими полями.

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