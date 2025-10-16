Невестка Арнольда Шварценеггера дебютировала на подиуме во время Victoria’s Secret Fashion Show

Эбби Чемпион / © Associated Press

28-летняя американская модель Эбби Чемпион впервые приняла участие в шоу бренда женского нижнего белья Victoria’s Secret. Показ состоялся в Нью-Йорке, а девушка продемонстрировала на подиуме несколько потрясающих образов.

Вначале она вышла в фиолетово-голубом луке, который включал легкие брюки со стразами, перфорацией и блестящим напыление. Они были свободного фасона и низкой посадки, а носила Эбби из с двойным бюстгальтером, который состоял из нежно-лилового нижнего белья, на которое сверху был надет полупрозрачный топ со стразами.

Эбби Чемпион / © Associated Press

Из-под штанов модели выглядывали трусы с кружевом и гламурными деталями украшенными стразами.

Эбби Чемпион / © Associated Press

Вместо крыльев новоиспеченная звезда Victoria’s Secret появилась на подиуме в головном уборе, который включал ободок с перьями и огромными бусинами.

Эбби Чемпион / © Associated Press

Затем Эбби вышла на подиум в черном комплекте нижнего белья, поверх которого у нее был розовый полупрозрачный короткий пеньюар. Этот образ дополнили огромными черные крылья ангела.

Эбби Чемпион / © Getty Images

Напомним, что Эбби — новоиспеченная невестка Арнольда Шварценеггера. Совсем недавно девушка вышла замуж за одного из сыновей актера — Патрика. Роскошная свадьба состоялась в США в Айдахо. Эбби и Патрик в отношениях с 2015 года, а обручились они в 2023 году.