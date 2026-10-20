Невестка Арнольда Шварценеггера вышла на подиум во время показа Victoria’s Secret Fashion Show в кружеве

Эбби Чемпион / © Associated Press

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29-летняя американская модель Эбби Чемпион — жена 33-летнего Патрика Шварценеггера — приняла участие в показе бренда женского нижнего белья Victoria’s Secret. Показ состоялся в Лос-Анджелесе, и девушка продемонстрировала два потрясающих образа.

Эбби вышла на подиум в кружевном наряде. Комплект был неоново-зеленого цвета и состоял из бюстгальтера и трусиков-шорт. Гламура этому ансамблю придавал асимметричный топ со стразами на бретельках. Также образ девушки дополнили гламурные украшения со стразами и босоножки на каблуках.

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Эбби Чемпион / © Getty Images

Второй образ девушки был уже с крыльями — главной изюминкой бренда Victoria’s Secret. Именно крылья, которые носят модели, делают эти показы непохожими ни на какие другие.

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Образ модели состоял из черного кружевного комплекта нижнего белья, который дополнял золотой топ с длинными рукавами, а также огромные черные крылья с золотыми стразами.

Эбби Чемпион / © Getty Images

Дебют девушки на подиуме Victoria’s Secret состоялся в прошлом году. Показ тогда проходил в Нью-Йорке, и девушка продемонстрировала на подиуме несколько потрясающих образов.

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