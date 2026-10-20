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- Шоу-бизнес
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Невестка Арнольда Шварценеггера вышла на подиум во время показа Victoria’s Secret Fashion Show в кружеве
Модель и жена одного из самых известных семейных кланов Америки вновь вышла на подиум громкого шоу.
29-летняя американская модель Эбби Чемпион — жена 33-летнего Патрика Шварценеггера — приняла участие в показе бренда женского нижнего белья Victoria’s Secret. Показ состоялся в Лос-Анджелесе, и девушка продемонстрировала два потрясающих образа.
Эбби вышла на подиум в кружевном наряде. Комплект был неоново-зеленого цвета и состоял из бюстгальтера и трусиков-шорт. Гламура этому ансамблю придавал асимметричный топ со стразами на бретельках. Также образ девушки дополнили гламурные украшения со стразами и босоножки на каблуках.
Второй образ девушки был уже с крыльями — главной изюминкой бренда Victoria’s Secret. Именно крылья, которые носят модели, делают эти показы непохожими ни на какие другие.
Образ модели состоял из черного кружевного комплекта нижнего белья, который дополнял золотой топ с длинными рукавами, а также огромные черные крылья с золотыми стразами.
Дебют девушки на подиуме Victoria’s Secret состоялся в прошлом году. Показ тогда проходил в Нью-Йорке, и девушка продемонстрировала на подиуме несколько потрясающих образов.