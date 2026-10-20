ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
201
Время на прочтение
1 мин

Невестка Арнольда Шварценеггера вышла на подиум во время показа Victoria’s Secret Fashion Show в кружеве

Модель и жена одного из самых известных семейных кланов Америки вновь вышла на подиум громкого шоу.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Эбби Чемпион

Эбби Чемпион / © Associated Press

29-летняя американская модель Эбби Чемпион — жена 33-летнего Патрика Шварценеггера — приняла участие в показе бренда женского нижнего белья Victoria’s Secret. Показ состоялся в Лос-Анджелесе, и девушка продемонстрировала два потрясающих образа.

Эбби вышла на подиум в кружевном наряде. Комплект был неоново-зеленого цвета и состоял из бюстгальтера и трусиков-шорт. Гламура этому ансамблю придавал асимметричный топ со стразами на бретельках. Также образ девушки дополнили гламурные украшения со стразами и босоножки на каблуках.

Эбби Чемпион / © Getty Images

Эбби Чемпион / © Getty Images

Второй образ девушки был уже с крыльями — главной изюминкой бренда Victoria’s Secret. Именно крылья, которые носят модели, делают эти показы непохожими ни на какие другие.

Образ модели состоял из черного кружевного комплекта нижнего белья, который дополнял золотой топ с длинными рукавами, а также огромные черные крылья с золотыми стразами.

Эбби Чемпион / © Getty Images

Эбби Чемпион / © Getty Images

Дебют девушки на подиуме Victoria’s Secret состоялся в прошлом году. Показ тогда проходил в Нью-Йорке, и девушка продемонстрировала на подиуме несколько потрясающих образов.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie