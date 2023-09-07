"Невидимі Герої": Павел Зибров презентовал песню, посвященную украинским разведчикам

Павел Зибров, который часто поддерживающий наших защитников, как сборами, так и концертами, сделал подарок ко Дню разведки. Он представил песню "Невидимі Герої".

Вместе с автором текста Петром Магой артист описывает подвиги наших защитников, их профессионализм.

В видеоклипе есть военная динамичная хроника и перебивка Павла.

Зибров рассказал нам, как возникла идея создания композиции:

"У меня есть друг, у которого сын служит в разведке, и в разговоре мы заговорили за такую большую дату. В тот момент я понял, что хочу сделать подарок для всех наших разведчиков, привлекся поддержкой ГУР МО Украины и обратился к своему куму, поэту-песеннику – Петру Маге, который буквально за день написал стихи, а я ночью написал музыку, далее мы думали над видео и получили разрешение от ГУР на хронику наших защитников и распространение специально для военных".

Артист также поблагодарил всех украинских разведчиков за их работу.

"Сегодня, когда Украина с оружием в руках вынуждена защищать свою территориальную целостность, именно от разведчиков и их своевременной и точной информации зависит правильность важнейших государственных решений. Я хочу поблагодарить за нелегкую, но такую необходимую службу нашему государству и пожелать каждому миру, крепкого здоровья достатка, согласия и счастья!" – добавил Павел Николаевич.

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