Невозможно не заметить: Белла Торн сверкнула на улицах Милана пирсингом сосков

Актриса и модель давно сделала себе интимный пирсинг.

Папарацци подловили Беллу Торн на улицах Милана в компании своего бойфренда Бенджамина Масколо. Девушка прогуливалась в повседневном образе. На ней были светлые широкие брюки, которые она сочетала с бледно-голубым кроп-топом с одной лямкой, которая держала на себе весь вес пышного декольте актрисы.

Белла Торн / Getty Images

Сквозь тонкую ткань топа был заметен пирсинг сосков с украшением в виде барбеллы – штанги. Девушка очень гордится тем, что проколола соски, и считает это очень сексуальным и возбуждающим. Ее парню, наверное, ее интимный пирсинг тоже очень нравится.

Белла Торн / Getty Images

Свой аутфит звезда дополнила серебристыми кроссовками и черным небольшим рюкзаком. Рыжую шевелюру она распустила и сделала макияж с акцентом на глазах.

Напомним, в апреле этого года Белла объявила о помолвке со своим возлюбленным - 28-летним музыкантом Бенджамином Масколой. В честь этого они устроили шумную вечеринку, на которой актриса продемонстрировала два эффектных лука в красном.

Белла Торн / Instagram Беллы Торн

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Стиль Беллы Торн (10 фото)

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