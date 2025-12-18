ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
119
1 мин

Невозможно отвести глаз: актриса в платье с откровенным декольте похвасталась большой грудью

Bad Bella вышла на красную дорожку в вечернем платье со смелым декольте.

Плохая Белла

Плохая Белла / © Getty Images

Американская актриса и модель Bad Bella посетила премьеру фильма Marriage Bites в Брукхейвене, штат Джорджия. Звезда привлекла внимание своим эффектным аутфитом.

На ней было вечернее темно-синее платье с разрезом, корсетом, расшитым пайетками и жемчугом, и драпировкой на бедрах. Главный акцент в ее аутфите был на откровенном декольте, которое подчеркнуло ее большую грудь. Обута она была в босоножки цвета металлик с кристаллами.

Bad Bella / © Getty Images

Bad Bella / © Getty Images

Bad Bella сделала прическу с локонами, насыщенный макияж с пышными накладными ресницами и розовой помадой, длинный бордовый маникюр с декором и розовый педкюр. В ушах у нее были элегантные бриллиантовые серьги, а на руке — бриллиантовый браслет.

119
