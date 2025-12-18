- Дата публикации
Невозможно отвести глаз: актриса в платье с откровенным декольте похвасталась большой грудью
Bad Bella вышла на красную дорожку в вечернем платье со смелым декольте.
Американская актриса и модель Bad Bella посетила премьеру фильма Marriage Bites в Брукхейвене, штат Джорджия. Звезда привлекла внимание своим эффектным аутфитом.
На ней было вечернее темно-синее платье с разрезом, корсетом, расшитым пайетками и жемчугом, и драпировкой на бедрах. Главный акцент в ее аутфите был на откровенном декольте, которое подчеркнуло ее большую грудь. Обута она была в босоножки цвета металлик с кристаллами.
Bad Bella сделала прическу с локонами, насыщенный макияж с пышными накладными ресницами и розовой помадой, длинный бордовый маникюр с декором и розовый педкюр. В ушах у нее были элегантные бриллиантовые серьги, а на руке — бриллиантовый браслет.