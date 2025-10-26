Невозможно отвести от нее глаз: звезда реалити в платье с кружевом похвасталась привлекательным декольте

Оландрия Картен / © Associated Press

Звезда американского реалити-шоу «Остров любви», телеведущая, модель и инфлюенсер — Оландрия Картен — стала гостьей церемонии вручения премии InStyle Imagemaker Awards в Лос-Анджелесе.

Девушка сразу привлекла к себе внимание фотографов и публики, ведь выглядела просто невероятно красиво. Картен была одета в соблазнительное черное шелковое платье фасона «русалка» с кружевным лифом, кружевными вставками, со шлейфом и на тонких бретельках. Главным акцентом в ее аутфите было привлекательное декольте.

Оландрия Картен / © Associated Press

Оландрия сделала объемную прическу с локонами, насыщенный вечерний макияж с красной помадой, красными румянами и пышными ресницами, а также молочный маникюр. В ушах у нее были черные серьги-люстры, а на руке — кольцо с камнями.

Напомним, Оландрия Картен в черном боди с глубоким вырезом до пупка попала в объективы папарацци во время Недели моды в Нью-Йорке.