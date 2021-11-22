Незамеченной не осталась: Холли Берри в стильном луке приехала на шоу

55-летняя актриса Холли Берри посетила утреннее шоу на телеканале ABC.

Звезда попала под прицел фотографов, когда направлялась на съемки шоу "Доброе утро, Америка" на Таймс-сквер, в Нью-Йорке.

Звезда выглядела отлично в клетчатых брюках и удлиненном жакете с поясом на талии, сочетая наряд с длинным двухцветным пальто. Одна его часть была темной, как костюм, а другая – белой и тоже в клетку. Стильный наряд Холли сочетала с кожаными мюлями на каблуках с ремешками из камней.

Актриса сделала светлый маникюр, укладку, макияж в теплых бежевых тонах, а на пальце у нее сверкало кольцо с камнем. Рядом с ней шел телохранитель, который держал в руках зонтик.

Холли Берри / Getty Images

Иногда Холли выбирает и более пикантные образы для своих выходов. Например, в прошлый раз, когда она направлялась на шоу Джимми Киммела, то надела черный халат-кимоно с золотистым принтом, под которым отсутствовал бюстгальтер. Берри ходит по шоу не просто так, она рассказывает о фильме Netflix Bruised, в котором дебютирует как режиссер, а также играет главную роль.

Холли Берри / Getty Images

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