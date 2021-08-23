Независимая красота: 30 украинок — победительниц конкурса "Мисс Украина"

Вы наверняка неоднократно слышали о том, что украинки - самые красивые девушки в мире. К тридцатилетию Независимости Украины хотим вспомнить о тридцати красавицах, которые в свое время получили титул "Мисс Украина". Этот национальный конкурс — гордость нашей страны, который проводится ежегодно с 1991 года.

Девушки-участницы в разные годы представляли Украину на международных конкурсах "Мисс Мира", "Мисс Земля", "Мисс Интернешнл". Первый конкурс "Мисс Украина" состоялся в 1991 году во "Дворце" Украина ". На сцену девушки-конкурсантки выходили в цветных лосинах и купальниках с высокими вырезами на бедрах, с пышными укладками и ярким макияжем с тенями под самые брови. Первой победительницей "Мисс Украина 1991 "стала 17-летняя выпускница школы Ольга Овчаренко.

Ольга Овчаренко, фото предоставил оргкомитет конкурса "Мисс Украина"

Говорят, что к участию в конкурсе девушка была довольно скромной и не выделялась среди сверстниц. А ее одноклассницы даже не догадывались, что Ольга участвовала в конкурсе. Сразу после победы девушка эмигрировала в США, где работала моделью. Впоследствии занялась бизнесом. Сегодня 47-летняя Овчаренко владеет компанией, которая занимается архитектурой и дизайном. "Мисс Украина 1991" замужем и воспитывает двух дочерей.

Многим девушкам участие в конкурсе "Мисс Украина" дало "путевку в жизнь". Победительница 1992 года Оксана Сабо, которая заняла первое место за лучший национальный костюм, впоследствии эмигрировала во Францию, а сейчас с семьей проживает в Нью-Йорке, где имеет собственный бизнес.

Оксана Сабо, фото предоставил оргкомитет конкурса "Мисс Украина"

"Мисс Украина 1996" Наталья Швачко после победы на конкурсе вышла замуж за американского миллионера, а сегодня счастлива во втором браке с успешным финансистом с Уолл-стрит и воспитывает двух дочерей.

Наталья Швачко, фото предоставил оргкомитет конкурса "Мисс Украина"

"Мисс Украина 2001" Александра Николаенко несмотря на то, что получила юридическое образование, получила несколько побед в престижных конкурсах красоты. Вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина и сейчас живет в США, где имеет собственный бизнес и воспитывает сына и дочь.

Александра Николаенко / Getty Images

"Мисс Украина 1995" Влада Кердина (более известная по фамилии Литовченко) закончила школу моделей, получила музыкальное образование, и с годами стала одной из самых известных обладательниц звания "Мисс Украина" в стране, а еще она Кандидат исторических наук и ведет очень активную общественную деятельность. Она — Президент благотворительного фонда "Одаренные дети — будущее Украины". Для будущих музыкантов Влада начала именные стипендии, устраивает конкурсы и различные социальные проєкты.

Власть Кердина, фото предоставил оргкомитет конкурса "Мисс Украина"

Были у конкурса "Мисс Украина" и скандальные истории, когда участница и победительница "Мисс Украина 2018" 23-летняя Вероника Дидусенко нарушила требования конкурса и ввела организаторов в заблуждение, сообщив, что никогда не состояла в браке и не имеет детей. Зато девушка была разведена и у нее уже был сын.

Вероника Дидусенко / УНИАН

Несмотря на то, что титула ее лишили, а новой "Мисс Украина 2018" стала Леонила Гузь, Дидусенко сейчас занимается социальными проектами и работой, связанной с борьбой за права женщин.

Леонила Гузь / УНИАН

И говорит, что именно поддержка людей после этой ситуации дала ей силі заняться важной работой. Поэтому можно смело говорить о том, что конкурс красоты "Мисс Украина" — не просто соревнование за звание лучшей и самой красивой украинки. А нечто гораздо большее.

Тридцатилетняя история конкурса и 30 красавиц, которые получили звание "Мисс Украина"

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