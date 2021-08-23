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Независимая красота: 30 украинок — победительниц конкурса "Мисс Украина"

Независимая красота: 30 украинок — победительниц конкурса "Мисс Украина"

Победительницы конкурса "Мисс Украина" / УНИАН

Вы наверняка неоднократно слышали о том, что украинки - самые красивые девушки в мире. К тридцатилетию Независимости Украины хотим вспомнить о тридцати красавицах, которые в свое время получили титул "Мисс Украина". Этот национальный конкурс — гордость нашей страны, который проводится ежегодно с 1991 года.

Девушки-участницы в разные годы представляли Украину на международных конкурсах "Мисс Мира", "Мисс Земля", "Мисс Интернешнл". Первый конкурс "Мисс Украина" состоялся в 1991 году во "Дворце" Украина ". На сцену девушки-конкурсантки выходили в цветных лосинах и купальниках с высокими вырезами на бедрах, с пышными укладками и ярким макияжем с тенями под самые брови. Первой победительницей "Мисс Украина 1991 "стала 17-летняя выпускница школы Ольга Овчаренко.

Ольга Овчаренко, фото предоставил оргкомитет конкурса
Ольга Овчаренко, фото предоставил оргкомитет конкурса "Мисс Украина"

Говорят, что к участию в конкурсе девушка была довольно скромной и не выделялась среди сверстниц. А ее одноклассницы даже не догадывались, что Ольга участвовала в конкурсе. Сразу после победы девушка эмигрировала в США, где работала моделью. Впоследствии занялась бизнесом. Сегодня 47-летняя Овчаренко владеет компанией, которая занимается архитектурой и дизайном. "Мисс Украина 1991" замужем и воспитывает двух дочерей.

Многим девушкам участие в конкурсе "Мисс Украина" дало "путевку в жизнь". Победительница 1992 года Оксана Сабо, которая заняла первое место за лучший национальный костюм, впоследствии эмигрировала во Францию, а сейчас с семьей проживает в Нью-Йорке, где имеет собственный бизнес.

Оксана Сабо, фото предоставил оргкомитет конкурса
Оксана Сабо, фото предоставил оргкомитет конкурса "Мисс Украина"

"Мисс Украина 1996" Наталья Швачко после победы на конкурсе вышла замуж за американского миллионера, а сегодня счастлива во втором браке с успешным финансистом с Уолл-стрит и воспитывает двух дочерей.

Наталья Швачко, фото предоставил оргкомитет конкурса
Наталья Швачко, фото предоставил оргкомитет конкурса "Мисс Украина"

"Мисс Украина 2001" Александра Николаенко несмотря на то, что получила юридическое образование, получила несколько побед в престижных конкурсах красоты. Вышла замуж за американского миллиардера Фила Раффина и сейчас живет в США, где имеет собственный бизнес и воспитывает сына и дочь.

Александра Николаенко / © Getty Images
Александра Николаенко / Getty Images

"Мисс Украина 1995" Влада Кердина (более известная по фамилии Литовченко) закончила школу моделей, получила музыкальное образование, и с годами стала одной из самых известных обладательниц звания "Мисс Украина" в стране, а еще она Кандидат исторических наук и ведет очень активную общественную деятельность. Она — Президент благотворительного фонда "Одаренные дети — будущее Украины". Для будущих музыкантов Влада начала именные стипендии, устраивает конкурсы и различные социальные проєкты.

Власть Кердина, фото предоставил оргкомитет конкурса
Власть Кердина, фото предоставил оргкомитет конкурса "Мисс Украина"

Были у конкурса "Мисс Украина" и скандальные истории, когда участница и победительница "Мисс Украина 2018" 23-летняя Вероника Дидусенко нарушила требования конкурса и ввела организаторов в заблуждение, сообщив, что никогда не состояла в браке и не имеет детей. Зато девушка была разведена и у нее уже был сын.

Вероника Дидусенко / © УНИАН
Вероника Дидусенко / УНИАН

Несмотря на то, что титула ее лишили, а новой "Мисс Украина 2018" стала Леонила Гузь, Дидусенко сейчас занимается социальными проектами и работой, связанной с борьбой за права женщин.

Леонила Гузь / © УНИАН
Леонила Гузь / УНИАН

И говорит, что именно поддержка людей после этой ситуации дала ей силі заняться важной работой. Поэтому можно смело говорить о том, что конкурс красоты "Мисс Украина" — не просто соревнование за звание лучшей и самой красивой украинки. А нечто гораздо большее.

Тридцатилетняя история конкурса и 30 красавиц, которые получили звание "Мисс Украина"

Тридцатилетняя история конкурса и 30 красавиц, которые получили звание "Мисс Украина"

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