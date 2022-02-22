Нежилась на пляже: Алессандра Амбросио в купальниках устроила фотосет

Бразильская модель Алессандра Амбросио продолжает демонстрировать публике снимки из новой рекламной кампании своего бренда купальников Gal Floripa.

Новыми фото модель поделилась в Instagram. Алессандра опубликовала две разные серии фотографий и написала:

"В золотой час все светится по-другому ✨".

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На фото Амбросио позировала на пляже, на одних фото на ней одет горчичный купальник, несколько золотых браслетов на запястье, серьги-висюльки и солнцезащитные очки с коричневыми стеклами. Аксессуары идеально подходят под пляжный образ модели. Алессандра запечатлена стоя на фоне моря, а также лежа на лежаке.

В серии других фотографий Але позировала в голубом купальнике, состоящем из топа и плавок. Она также надела панаму, солнцезащитные очки и золотые браслеты.

"Солнышко", - подписала кадры модель.

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Отметим, кадры для рекламного фотосета ее бренда пляжной одежды Gal Floripa Алессандра снимала в родной Бразилии, где в начале года проводила время на каникулах. Тогда же поклонники могли видеть и ее новые снимки топлес на пляже.

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