Нежится на солнце: Элизабет Херли в розовом купальнике похвасталась сексуальным бюстом

58-летняя актриса надела бикини своего бренда и загорала.

Элизабет Херли показала поклонникам в Instagram, как она отдыхает в свой выходной.

Актриса нежилась на солнце в джинсовых мини-шортах и розовом купальнике с золотой цепочкой собственного бренда Elizabeth Hurley Beach. Лиф прекрасно подчеркнул сексуальную грудь звезды.

Элизабет Херли / Фото: Instagram Элизабет Херли

Она распустила волосы, подчеркнула глаза черным карандашом и накрасила губы розовой помадой.

"Когда в Англии выходит солнце (даже ненадолго), одеваю бикини", – подписала фотографию Херли.

Напомним, Элизабет Херли в ярко-розовом наряде со стразами пришла на гала-вечер.

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