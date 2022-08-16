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Нежится на солнце в бикини: Дженнифер Энистон поделилась новыми снимками из отпуска

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Нежится на солнце в бикини: Дженнифер Энистон поделилась новыми снимками из отпуска

Дженнифер Энистон / Фото: Instagram Дженнифер Энистон

53-летняя Дженнифер Энистон показала новые фотографии из отпуска и то, как нежится на роскошном пляже в одном лишь бикини.

Знаменитость редко делает посты в Instagram, но вчера поделилась фотографиями своего пляжного отдыха со своими друзьями, в том числе со своим партнером по фильму "Несносные боссы" Джейсоном Бейтманом и его женой Амандой Анкой.

(листайте фото вправо)

Дженнифер сделала селфи, позируя лежа на лежаке в черном бикини и коралловых плавках, а также в солнцезащитных очках. И показала свою роскошную фигуру, которое с легкостью может хвастаться благодаря регулярным тренировкам и медитациям.

Как-то Дженнифер Энистон рассказывала в интервью для First For Women о том, что начинает свое утро со стакана теплой воды с лимоном, затем пьет коктейль или ест авокадо и яйца, которые умеет готовить разными способами. Во время пандемии коронавируса Энистон полюбила готовить дома. Иногда в ее утреннем рационе есть овсянка со взбитым яичным белком.

Дженнифер Энистон / © Associated Press
Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

А чтобы быть в хорошей форме, Дженнифер практикует интервальное голодание. Это популярная среди звезд диета 16:8, которую диетологи  считают наиболее безопасным методом похудения.

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