Нежится на яхте в бикини: Сара Сампайо проводит отпуск в Италии

В Instagram Сара Сампайо делится кадрами с пляжа, показывает свои образы и видео, как она наслаждается морем и теплым летним солнцем.

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На одном из фото Сара позирует в черном бикини и шляпе. Девушка сфотографировалась на фоне моря, где пришвартовано огромное количество яхт.

Сара Сампайо / Фото: Instagram Сары Сампайо

На другом снимке модель позирует уже в другом купальнике плавая на яхте.

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"Моя работа – пляж", - пишет в подписи к снимкам Сампайо.

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Также Сара показала кадр, где позирует в коротком оранжевом платье. Мини девушка надела без белья и дополнила белыми босоножками с интересными фигурными каблуками.

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Последние недели лета многие знаменитости наслаждаются отпусками, морем и бездельничают перед стартом нового насыщенного сезона светских тусовок, съемок и различных мероприятий.

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