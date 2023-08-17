Нежится на яхте в бикини: Сара Сампайо проводит отпуск в Италии

Экс-"ангел" Victoria’s Secret наслаждается отдыхом в солнечной Италии.
В Instagram Сара Сампайо делится кадрами с пляжа, показывает свои образы и видео, как она наслаждается морем и теплым летним солнцем.
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На одном из фото Сара позирует в черном бикини и шляпе. Девушка сфотографировалась на фоне моря, где пришвартовано огромное количество яхт.
На другом снимке модель позирует уже в другом купальнике плавая на яхте.
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"Моя работа – пляж", - пишет в подписи к снимкам Сампайо.
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Также Сара показала кадр, где позирует в коротком оранжевом платье. Мини девушка надела без белья и дополнила белыми босоножками с интересными фигурными каблуками.
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Последние недели лета многие знаменитости наслаждаются отпусками, морем и бездельничают перед стартом нового насыщенного сезона светских тусовок, съемок и различных мероприятий.
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