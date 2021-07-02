Нежится в бассейне с любимым: Алессандра Амбросио показала, как проводит лето

Бразильская манекенщица уже давно не скрывает от поклонников своего нового парня.
Алессандра Амбросио, которой в апреле исполнилось 40 лет, поделилась новой серией фотографий, на которых запечатлена в купальнике, в бассейне, да еще и в компании своего бойфренда Ричарда Ли.
Модель позировала в темно-зеленом купальнике-бандо и со стаканом прохладного напитка в воде, а также лежа на бортике бассейна. Алессандра и Ричард были также запечатлена в объятиях друг друга и во время поцелуя.
"Лето в воздухе", - подписала кадры Амбросио.
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Если полистать Instagram модели, то создается впечатление, что Алессандра только то и делает, что отдыхает. Правда, иногда папарацци еще фотографируют ее во время шопинга в Лос-Анджелесе или на пляже, где звезда любит играть в пляжный волейбол вместе со своими друзьями.
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