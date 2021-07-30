Нежится в бикини на яхте: Хайди Клум поделилась снимками с отдыха

Немецкая манекенщица поделилась новыми кадрами с отдыха.

48-летняя Хайди Клум похвасталась красочными снимками, которые были сделаны ее мужем, 31-летним музыкантом Томом Каулитцем на роскошной яхте в море.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

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Хайди запечатлена в фиолетово-белом бикини, который безупречно сидит на ее фигуре. У нее на голове кепка с прямым козырьком, на котором запечатлены несколько фигур из лего. Детям такая кепка точно бы очень понравилась. Клум дополнила пляжный лук большими черными очками от солнца и золотой цепочкой на шее, которая спускалась вниз аж на талию и красиво дополняла пляжный лук модели.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

Хайди нежилась на солнце на мягком диване на яхте, принимая витамин D и наслаждаясь отдыхом. И даже не показала ни одного снимка топлес, что странно. Обычно Клум любит делиться такими кадрами с подписчиками.

Хайди Клум / Instagram Хайди Клум

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