Нежится в бикини на яхте: Хайди Клум поделилась снимками с отдыха

Немецкая манекенщица поделилась новыми кадрами с отдыха.
48-летняя Хайди Клум похвасталась красочными снимками, которые были сделаны ее мужем, 31-летним музыкантом Томом Каулитцем на роскошной яхте в море.
Хайди запечатлена в фиолетово-белом бикини, который безупречно сидит на ее фигуре. У нее на голове кепка с прямым козырьком, на котором запечатлены несколько фигур из лего. Детям такая кепка точно бы очень понравилась. Клум дополнила пляжный лук большими черными очками от солнца и золотой цепочкой на шее, которая спускалась вниз аж на талию и красиво дополняла пляжный лук модели.
Хайди нежилась на солнце на мягком диване на яхте, принимая витамин D и наслаждаясь отдыхом. И даже не показала ни одного снимка топлес, что странно. Обычно Клум любит делиться такими кадрами с подписчиками.
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