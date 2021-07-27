Нежная и чувственная: Тина Кароль в белье похвасталась сексуальным декольте

Артистка заинтриговала поклонников новым постом в соцсети.

Тина Кароль опубликовала в Instagram новое интересное фото, на котором она предстала в нежном образе. Волосы ее были уложены в легкие локоны, а на лице был максимально естественный макияж с прозрачным блеском на губах. Певица чувственно позировала в белом белье, закутавшись в белое одеяло. Она сверкнула сексуальным декольте на камеру.

Подпись к снимку заинтриговала ее подписчиков: "...и мир - свидетель этой любви..."

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Фолловеры предполагают, что это строчка из новой песни Тины:

"Строчка из новой песни?", "Просто красивая фраза или строчка из новой песни", "Новая песня скоро, мы поняли", "Это чтоооо, новая песня?", "Новая песня на подходе, видимо", - написали они в комментариях.

Напомним, недавно Кароль сходила на концерт одной группы в романтично-сексуальном красном платье с цветочным принтом на тонких бретельках. На зоне декольте наряда было откровенное плетения и рюши. Кроме того, у него был высокий разрез, который позволил Тине продемонстрировать стройные ноги.

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