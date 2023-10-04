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Нежная и красивая: Екатерина Бужинская в цветочном платье с декольте снялась в новой фотосессии

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
274
Время на прочтение
1 мин
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Нежная и красивая: Екатерина Бужинская в цветочном платье с декольте снялась в новой фотосессии

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Певица восхитила образом в романтическом наряде.

Екатерина Бужинская показала подписчикам в Instagram нежный аутфит, в котором она снялась в новой фотосессии.

Артистка предстала в романтичном платье с голубо-желтыми цветами и рукавами-фонариками. Наряд имел обнаженные плечи и сексуальное декольте.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Образ Екатерина дополнила прической с локонами, красивым макияжем и элегантными золотистыми серьгами. Певице очень идет такой лук.

Екатерина Бужинская / © Instagram Екатерины Бужинской
Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская в роскошном красном платье фасона "русалка" продемонстрировала стройную фигуру.

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Дата публикации
Просмотры
274
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