Нежная и красивая: Екатерина Бужинская в цветочном платье с декольте снялась в новой фотосессии

Екатерина Бужинская показала подписчикам в Instagram нежный аутфит, в котором она снялась в новой фотосессии.

Артистка предстала в романтичном платье с голубо-желтыми цветами и рукавами-фонариками. Наряд имел обнаженные плечи и сексуальное декольте.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Образ Екатерина дополнила прической с локонами, красивым макияжем и элегантными золотистыми серьгами. Певице очень идет такой лук.

Екатерина Бужинская / Фото: Instagram Екатерины Бужинской

Напомним, Екатерина Бужинская в роскошном красном платье фасона "русалка" продемонстрировала стройную фигуру.

Читайте также: