Нежная и красивая: нидерландская модель в романтическом платье с рюшами позировала возле елки

Нидерландская модель Лаура Селия уже готова праздновать Рождество. В Instagram она опубликовала красивые снимки, сделанные на лестнице возле огромной елки, украшенной игрушечными мишками и красными лентами.

Девушка позировала в нежном женственном аутфите. На ней было молочное платье по фигуре длины макси с американской проймой, рюшами и складками.

Главным акцентом в образе Лауры было пышное откровенное декольте.

Лук Селия дополнила молочным меховым шарфом-накидкой и белыми туфлями. Девушка сделала объемную прическу с локонами и нежный макияж.

"Атмосфера сделала свое дело", - подписала модель снимки.

