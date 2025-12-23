ТСН в социальных сетях

Нежная и красивая: нидерландская модель в романтическом платье с рюшами позировала возле елки

Лаура Селия устроила себе фотосессию в волшебной рождественской атмосфере.

Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия уже готова праздновать Рождество. В Instagram она опубликовала красивые снимки, сделанные на лестнице возле огромной елки, украшенной игрушечными мишками и красными лентами.

Лаура Селия

Лаура Селия

Девушка позировала в нежном женственном аутфите. На ней было молочное платье по фигуре длины макси с американской проймой, рюшами и складками.

Лаура Селия

Лаура Селия

Главным акцентом в образе Лауры было пышное откровенное декольте.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лук Селия дополнила молочным меховым шарфом-накидкой и белыми туфлями. Девушка сделала объемную прическу с локонами и нежный макияж.

Лаура Селия

Лаура Селия

"Атмосфера сделала свое дело", - подписала модель снимки.

Лаура Селия

Лаура Селия

Напомним, ранее Лаура Селия в шубе устроила себе фотосет в ресторане в Париже.

