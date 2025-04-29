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- Шоу-бизнес
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Нежная и милая: Флоренс Пью на премьере фильма "Громовержцы" в платье мятного оттенка
Романтические и легкие платья к лицу звезде.
Флоренс Пью блистала на премьере фильма «Громовержцы» в Лос-Анджелесе в очаровательном образе. Актриса вышла к фотографам в романтическом платье нежного мятного оттенка.
Ее наряд был от бренда McQueen из шелкового жоржета и представлен в коллекции прет-а-порте осень-зима 2025, и имел сложный дизайн. У платья не было бретелек, но при этом оно имело длинную асимметричную юбку с прозрачными элементами и рюшами. Юбка была многослойной и красиво развевалась.
Также платье украшал корсет с плиссированным лифом и в некоторых местах его украшало даже кружево.
Флоренс дополнит образ гламурными серебристыми босоножками от Aquazzura с завязками. В ушах у звезды сияли серьги с камнями, руки украшали серебряные кольца, а ее волосы были уложены в красивую прическу.
Этот наряд выглядел гораздо лучше, чем ее предыдущий лук от Francesco Murano, в котором казалось, что она не может дышать — ее топ был слишком тесным.