Нежная и милая: Флоренс Пью на премьере фильма "Громовержцы" в платье мятного оттенка

Флоренс Пью / © Associated Press

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Флоренс Пью блистала на премьере фильма «Громовержцы» в Лос-Анджелесе в очаровательном образе. Актриса вышла к фотографам в романтическом платье нежного мятного оттенка.

Флоренс Пью / © Associated Press

Ее наряд был от бренда McQueen из шелкового жоржета и представлен в коллекции прет-а-порте осень-зима 2025, и имел сложный дизайн. У платья не было бретелек, но при этом оно имело длинную асимметричную юбку с прозрачными элементами и рюшами. Юбка была многослойной и красиво развевалась.

Флоренс Пью / © Associated Press

Также платье украшал корсет с плиссированным лифом и в некоторых местах его украшало даже кружево.

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Флоренс дополнит образ гламурными серебристыми босоножками от Aquazzura с завязками. В ушах у звезды сияли серьги с камнями, руки украшали серебряные кольца, а ее волосы были уложены в красивую прическу.

Флоренс Пью / © Associated Press

Этот наряд выглядел гораздо лучше, чем ее предыдущий лук от Francesco Murano, в котором казалось, что она не может дышать — ее топ был слишком тесным.

Флоренс Пью / © Associated Press

Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Associated Press Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс Пью / © Getty Images Флоренс П'ю / © Getty Images Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press Флоренс П'ю / © Associated Press