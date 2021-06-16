Нежная и сексуальная: финалистка шоу "Холостяк-10" в кружевном белье соблазнительно позировала на камеру

Дана Оханская поделилась с подписчиками пикантным снимком.
Финалистка 10-го сезона шоу "Холостяк" — Дана Оханская — опубликовала в Instagram пикантную фотографию, на которой она предстала в сексуальном образе. Красавица обольстительно позировала в белом кружевном белье от украинского бренда Jasmine Lingerie, демонстрируя стройную фигуру.
Свой аутфит Оханская дополнила прической с локонами и была практически без макияжа на лице.
В посте Дана написала свое стихотворение:
"Я хочу, щоби ти мене беріг!
І цілував доранку скрізь і всюди:
З плеча - на груди , із грудей - до ніг...
І зовсім байдуже, що скажуть люди.
Я хочу, щоб до дна всю випивав,
Торкав безгрішно моє спрагле тіло.
І щоб в міцних руках мене тримав -
Аж так, щоб дихати було несила.
Я хочу, щоби ти в мені тонув
І не боявся йти зі мною далі й далі...
І всіх, що були до - забув,
Й заблочив в інстаграмі... В ідеалі :)
Ох. Дана"
Еще девушка выложила фото из бассейна, на которых запечатлена в красном сплошном купальнике с откровенным декольте.
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