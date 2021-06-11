Нежная и сексуальная: финалистка шоу "Холостяк-11" в кружевном белье позировала на Киевском море

Юлия Бельченко "Зайка" снялась в новой красивой фотосессии.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" — Юлия Бельченко "Зайка" — выложила в Instagram снимки из новой пикантной фотосессии, которая проходила в красивой локации – на Киевском море на фоне заката солнца.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

"Зайка" чувственно позировала перед камерой в кружевном комплекте белья, поверх которого надела прозрачный кремовый халат. Сексуальный и одновременно нежный образ Юлии дополнила укладка с локонами и макияж.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

В подписи Юлия написала о чертах настоящей женщины.

"Настоящая женщина

Она - личность, которая имеет свою точку зрения и свой взгляд на жизнь.

Ей интересная ее собственная жизнь. Она заботится о себе и умеет принимать заботу.

Она имеет мужество идти против системы. Но порой так нуждается в защите.

Она не боится быть смешной и нелепой. Порой бывает капризной, грустит и злится.

Она не мстит. Не носит обиды и зло внутри.

Она не судит других людей, не указывает на их недостатки. Она заставляет их поверить в свою уникальность и неповторимость.

Рядом с такой женщиной мужчина расцветает и чувствует себя героем. Рядом с ней по-настоящему горят его глаза.

Она такая хрупкая снаружи, но сильная внутри.

Она такая разная. Она неидеальная. Она – настоящая".

А в другом фотосете Бельченко предстала топлес. Из одежды на ней была лишь белая юбка макси. Обнаженную грудь "Зайка" прикрыла руками.

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