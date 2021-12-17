Нежный и трогательный: Анна Добрыднева написала саундтрек к новогодней комедии с Ксенией Мишиной

Артистка написала и спела сингл, ставший официальным саундтреком фильма "Настоящий Санта".

Анна Добрыднева написала и исполнила саундтрек к новогодней комедии "Настоящий Санта". Это уже четвертый сингл в исполнении Анны, ставший официальным саундтреком.

Анна Добрыднева/Прессслужба

Анна Добрыднева/Прессслужба

"Это нежная и трогательная песня. Я говорю вслух то, что каждый из нас говорит мысленно, когда часы бьют 12. Но в этом фильме я не только "звучу", но еще и играю одного из персонажей. С нетерпением жду премьеры. "Реальная любовь" по-украински заставит каждого поверить в чудо", — рассказала Анна.

Анна Добрыднева/Прессслужба

Анна Добрыднева/Прессслужба

В фильме снялись Ксения Мишина, Дарья Петрожицкая, Богдан Бенюк, Александр Попов, актрисы из "Женского квартала" и участники Improv Live Show.

Романтическая комедия "Настоящий Санта" в кино с 13 января.

Напомним, Анна Добрыднева озвучила одну из главных героинь анимационного мультфильма "Зверопой-2".

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