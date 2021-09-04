Нежная и женственная: Кристен Стюарт в наряде с кружевом от Chanel вышла на красную дорожку

31-летняя актриса любит дерзкие луки, но в этот раз она появилась перед публикой в очень нежном женственном аутфите.
Кристен Стюарт приятно удивила своим нежным образом на Венецианском кинофестивале. На красной дорожке актриса появилась в бирюзовом костюме из осенне-зимней коллекции Chanel 2021. Наряд состоял из камисоли с белым кружевом, резинкой на талии и черным бантом, а также прямых брюк с кружевом.
Лук звезда дополнила белыми туфлями от Louboutin. На шее у нее было деликатное колье-чокер с цветами.
Волосы цвета клубничного блонда (светлые пряди с еле заметным розовым отливом) уложили в локоны, а в макияже сделали акцент на глазах с дымчатыми тенями.
А на фотоколле Кристен появилась в твидовом ромпере Chanel и черных туфлях на каблуке с декоративными жемчужинами. Завершил образ насыщенный макияж глаз, который немного добавил усталости ее лицу.
Стюарт сыграла главную роль - принцессу Диану – в фильме "Спенсер". Это художественный фильм Пабло Ларраина о принцессе Диане. Действие в картине будет происходить в течение трех дней - на Рождество в начале 1990-х годов, в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Именно в этот период принцесса Диана решает развестись с мужем, принцем Чарльзом.
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