Нежная и женственная: Кристен Стюарт в наряде с кружевом от Chanel вышла на красную дорожку

Нежная и женственная: Кристен Стюарт в наряде с кружевом от Chanel вышла на красную дорожку

31-летняя актриса любит дерзкие луки, но в этот раз она появилась перед публикой в очень нежном женственном аутфите.

Кристен Стюарт приятно удивила своим нежным образом на Венецианском кинофестивале. На красной дорожке актриса появилась в бирюзовом костюме из осенне-зимней коллекции Chanel 2021. Наряд состоял из камисоли с белым кружевом, резинкой на талии и черным бантом, а также прямых брюк с кружевом.

Кристен Стюарт / Associated Press

Кристен Стюарт / Associated Press

Кристен Стюарт / Associated Press

Лук звезда дополнила белыми туфлями от Louboutin. На шее у нее было деликатное колье-чокер с цветами.

Кристен Стюарт / Associated Press

Кристен Стюарт / Associated Press

Волосы цвета клубничного блонда (светлые пряди с еле заметным розовым отливом) уложили в локоны, а в макияже сделали акцент на глазах с дымчатыми тенями.

Кристен Стюарт / Associated Press

Кристен Стюарт / Associated Press

Кристен Стюарт / Associated Press

А на фотоколле Кристен появилась в твидовом ромпере Chanel и черных туфлях на каблуке с декоративными жемчужинами. Завершил образ насыщенный макияж глаз, который немного добавил усталости ее лицу.

Кристен Стюарт / Getty Images

Стюарт сыграла главную роль - принцессу Диану – в фильме "Спенсер". Это художественный фильм Пабло Ларраина о принцессе Диане. Действие в картине будет происходить в течение трех дней - на Рождество в начале 1990-х годов, в королевском поместье Сандрингем в Норфолке. Именно в этот период принцесса Диана решает развестись с мужем, принцем Чарльзом.

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