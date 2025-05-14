Нежно и красиво: 59-летняя актриса Элизабет Херли вышла в свет в цветочном платье с разрезом

Элизабет Херли / © Associated Press

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Актриса Элизабет Херли посетила вечеринку Hot Pink, организованную BCRF (Фондом исследований рака молочной железы), которая прошла в Нью-Йорке. Она традиционно надела розовый наряд на это мероприятие.

Элизабет Херли / © Associated Press

59-летняя звезда блистала перед фотографами в гламурном платье с цветочными аппликациями и вышивкой бисером. Также его украшали декольте и разрез на юбке, который открывал ноги Элизабет.

Пришла на это мероприятие она со своим единственным ребенком — сыном Дэмианом, который надел бархатный костюм, который включал пиджак и штаны-клеш, а также белую рубашку и галстук-бабочку.

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Элизабет и Дэмиан Херли / © Associated Press

Мама и сын часто посещают мероприятии вместе. Например, в похожих образа они посетили 33-ю ежегодную вечеринку по случаю вручения премии «Оскар».

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