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- Шоу-бизнес
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Нежно и красиво: 59-летняя актриса Элизабет Херли вышла в свет в цветочном платье с разрезом
Это мероприятие она посещает ежегодно и всегда надеват на него розовый цвет.
Актриса Элизабет Херли посетила вечеринку Hot Pink, организованную BCRF (Фондом исследований рака молочной железы), которая прошла в Нью-Йорке. Она традиционно надела розовый наряд на это мероприятие.
59-летняя звезда блистала перед фотографами в гламурном платье с цветочными аппликациями и вышивкой бисером. Также его украшали декольте и разрез на юбке, который открывал ноги Элизабет.
Пришла на это мероприятие она со своим единственным ребенком — сыном Дэмианом, который надел бархатный костюм, который включал пиджак и штаны-клеш, а также белую рубашку и галстук-бабочку.
Мама и сын часто посещают мероприятии вместе. Например, в похожих образа они посетили 33-ю ежегодную вечеринку по случаю вручения премии «Оскар».