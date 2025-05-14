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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
3405
Время на прочтение
1 мин

Нежно и красиво: 59-летняя актриса Элизабет Херли вышла в свет в цветочном платье с разрезом

Это мероприятие она посещает ежегодно и всегда надеват на него розовый цвет.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Элизабет Херли

Элизабет Херли / © Associated Press

Актриса Элизабет Херли посетила вечеринку Hot Pink, организованную BCRF (Фондом исследований рака молочной железы), которая прошла в Нью-Йорке. Она традиционно надела розовый наряд на это мероприятие.

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

59-летняя звезда блистала перед фотографами в гламурном платье с цветочными аппликациями и вышивкой бисером. Также его украшали декольте и разрез на юбке, который открывал ноги Элизабет.

Пришла на это мероприятие она со своим единственным ребенком — сыном Дэмианом, который надел бархатный костюм, который включал пиджак и штаны-клеш, а также белую рубашку и галстук-бабочку.

Элизабет и Дэмиан Херли / © Associated Press

Элизабет и Дэмиан Херли / © Associated Press

Мама и сын часто посещают мероприятии вместе. Например, в похожих образа они посетили 33-ю ежегодную вечеринку по случаю вручения премии «Оскар».

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли в 1994 году / © Getty Images

Элизабет Херли в 1994 году / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Associated Press

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

Элизабет Херли / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
3405
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