Нежно и красиво: порноактриса из "Холостяка" похвасталась новым маникюром и педикюром

Бывшая актриса фильмов для взрослых показала, какой сделала себе маникюр.

Участница 11-го сезона шоу "Холостяк" – бывшая порноактриса Анастасия (псевдоним – Адель Асанти), продемонстрировала подписчикам в Instagram свой новый маникюр.

Девушка много внимания уделяет красоте и гигиене своих рук, поэтому она часто экспериментирует с длинной и цветом маникюра.

На этот раз Настя сделала себе французский маникюр длинной квадратной формы. Выглядел он очень нежно.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

А еще Асанти похвасталась педикюром, который тоже предпочла в стиле френч. Кроме того, она показала свои татуировки на ступнях.

Адель Асанти / Instagram Адель Асанти

"Фут-фетишисты, привет, или мой идеальный френч", - подписала снимок Адель.

Напомним, Анастасия призналась, что сделала пластическую операцию на ягодицах и похвасталась результатами.

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