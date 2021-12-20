Нежно, красиво и дорого: кто придумал розовое асимметричное платье Кэрри Брэдшоу

С этим нарядом связан необычный факт о Саре Джессике Паркер.

Оригинальный сериал "Секс в большом городе" закончился много лет назад, но мы никогда не устанем смотреть повторы этого культового шоу и снова влюбляться в героев и их истории. И это при том, что знаем все серии наизусть и, как нам кажется, рассмотрели уже все образы главной героини. Но иногда узнать новые подробности все же интересно, особенно о каком-то наряде Кэрри Брэдшоу.

Например, часто в интернете можно увидеть невероятно красивое легкое платье, в котором Кэрри появилась в конце 3-го сезона в эпизоде Cock a Doodle Do. Но откуда оно, кто его создал и как платье появилось в сериале, мы вам расскажем.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Бредшоу / Getty Images

Оказывается, наряд разработал дизайнер Ричард Тайлер. Платье было создано для его коллекции Resort 2001 года и вдохновлено флорой Карибских островов. В начале нулевых наряд продавался в престижных универмагах в Нью-Йорке, а его цена была 3200 долларов.

Платье для сериала выбирал, конечно же, главный художник по костюмам и дизайнер сериала Патриция Филд. Когда ей показали этот легкий наряд, она сразу поняла, что платье просто создано для эпизода с падением в озеро. Для съемок было создано два платья - одно в 2001 году было продано за 2500 долларов, а деньги передали на благотворительность, но вот другое осталось в личной коллекции Сары Джессики Паркер. В 2003 году актриса подарила наряд "Музею Виктории", расположенному в родном городе Ричарда Тайлера - Мельбурне, Австралия.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Бредшоу / Getty Images

Невероятное асимметричное платье было сшито из шелкового шифона розового цвета с асимметричным подолом и вставкой в ​​области груди, окаймленной объемными оборками. Материал для наряда декорирован созданным вручную цветочным принтом. Дополняли этот романтичный образ главной героини нежно-розовая сумочка Louis Vuitton и винтажные прозрачные мюли Aquazzura с маленькими стразами.

Но также есть и еще один интересный факт. Во время съемок серии Кэрри и мистер Биг случайно попадают в лодочный пруд Центрального парка. Удивительно, однако эти двое не использовали дублеров для съемок сцены и смогли сделать все за один дубль. Но во время съемки Паркер порезала ногу, когда падала в пруд, из-за чего ей сделали прививку от столбняка.

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