Нежно смотрел и целовал руку: Том Круз и Анджела Бассетт привлекли внимание на красной дорожке в Каннах

Анджела Бассетт и Том Круз / © Associated Press

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Вчера, 14 мая, на Каннском кинофестивале состоялась премьера восьмой части легендарной франшизы – «Миссия невыполнима: Финальная расплата». Презентовать шпионский боевик публике появилась вся творческая команда: Грег Тарзан Дэвис, Хейли Этвелл, Анджела Бассетт, Том Круз, режиссер Кристофер Маккуорри, Трамелл Тиллман, Саймон Пегг, Анна Уэддингем, Пом Клементьефф, Эсай Моралес и Эрик Джендресен.

Команда фильма / © Associated Press

Наше внимание привлек главный герой фильма Том Круз и его коллега из ленты – Анджела Бассетт. Во время того, как команда фильма спускалась по красной лестнице и собирала овации, Том все время уделял внимание именно Анджеле: он все время на нее нежно смотрел, держал за руку, а потом и поцеловал ее руку.

Анджела Бассетт и Том Круз / © Associated Press

Анджела Бассетт и Том Круз / © Associated Press

Круз также держал за руку и другую свою коллегу — Пом Клементьефф, но мы не заметили, чтобы он хотя бы раз на нее посмотрел или тоже поцеловал руку.

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Анджела Бассетт, Том Круз и Пом Клементьефф / © Associated Press

Анджела Бассетт, Том Круз и Пом Клементьефф / © Associated Press

66-летняя Бассет в этот вечер выглядела невероятно. На ней был черный наряд из коллекции прет-а-порте весна-лето 2025 года бренда Burberry, состоявший из топа с драпировкой и юбки с бахромой. Бахрома также была на рукавах наряда.

Анджела Бассетт и Том Круз / © Associated Press

Аутфит Анджела дополнила прической с низким пушистым хвостом, макияжем смоки айс и серебряными украшениями с бриллиантами Messika jewelry.

62-летний Том Круз продемонстрировал красивый лук в классическом черном смокинге, жилете, белой рубашке черном галстуке-бабочке и черных туфлях.

Напомним, в украинский прокат фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» выходит 22 мая.

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