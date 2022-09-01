Нежные объятия и поцелуи: Бруклин Бекхэм опубликовал милые фото с женой Николой

Бруклин Бекхэм поделился новым снимком в блоге, на котором запечатлен со своей женой Николой Пельтц.

Бруклин и Никола часто демонстрируют нежные чувства по отношению друг к другу на фотографиях, которые выкладывают в публичное пространство. 23-летний парень запостил фото в сториз и сказал, что его жена - "самый удивительный человек на свете".

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Instagram Николы Пельтц

Что именно имел в виду Бруклин, он не сообщил. На снимке Бекхэм запечатлен, стоя позади Николы и крепко обнимая ее в тот момент, когда Никола примеряла розовое латексное платье перед зеркалом. Похоже, кадр не самый свежий, так как Никола еще с белым цветом волос, а с недавних пор, напомним, девушка перекрасилась в темный цвет.

А вот на новом фото в Instagram, где Бруклин целует жену, она уже брюнетка.

Недавно супруги вместе посещали мероприятие в Лос-Анджелесе, тогда Пельтц появилась на публике в пастельно-розовом винтажном платье от Versace с оборками и была обута в блестящие босоножки на каблуках и платформе, усыпанные стразами.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / Фото: Getty Images

Ранее пара рассказывала о том, когда они планируют заводить детей.

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