Нежный и искренний: YAKTAK представил новый чувственный сингл

Певец YAKTAK представил свой новый чувственный трек "Силуэт". Сингл уже успел стать популярным у TikTok.

Песня переносит слушателей в мир интимности и особую связь между двумя людьми. Композиция создает атмосферу, в которой все вокруг исчезает, а внимание направлено на молодую пару, стремящуюся забыть о своих проблемах и суете, чтобы сосредоточиться друг на друге и наслаждаться общими моментами. В такие мгновения слова становятся излишними.

YAKTAK/Прессслужба

"Этот трек об особенном, о том, что нельзя описать словами. Он об эмоциях, о чувствах, которые каждый хоть раз испытывал в своей жизни. Дым вокруг, громкая музыка, куча людей, но ты не замечаешь ничего, кроме нее", — поделился YAKTAK

Песня "Силуэт" исполнена в уникальном стиле артистка. Она сочетает в себе неповторимое звучание, глубокий текст и отличный вокал.

Напомним, YAKTAK 17 июня выступит с сольным концертом в Киеве, в Stereo Plaza. Часть средств по продаже билетов артист отправит в помощь ВСУ.

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