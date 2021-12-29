Ни дня без спорта: Ева Лонгория показала изнурительную тренировку в зале

Ни дня без спорта: Ева Лонгория показала изнурительную тренировку в зале

Ева Лонгория не сбавляет оборотов перед праздниками и активно тренируется, чтобы быть в хорошей форме.

Знаменитость сходила на тренировку в спортзал и показала своим подписчикам в Instagram, что же происходит во время ее тренировки.

Ева показала, как делает растяжку и разминается перед интенсивной тренировкой на батуте, а потом в очень быстром режиме показала, какие упражнения выполняет.

"После выходных, полных тамале (тесто из кукурузной муки, обернутое кукурузными (или банановыми) листьями, приготовленное на пару с начинкой из мясного фарша, сыров, фруктов или овощей) мне пришлось затащить сюда свою задницу сегодня утром!", - написала под видео Лонгория.

Как говорится, если хочешь вкусно есть, не забывай тренироваться, ведь попа сама себя не накачает.

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