Ни дня без тренировок: Кендалл Дженнер сфотографировали по пути в спортзал

26-летняя модель Кендалл Дженнер снова попала под прицел фотокамер в Лос-Анджелесе.

Девушка направлялась на тренировку. Одета была в черные лосины, объемную куртку Nike черного цвета, белые носки и обута в белые кроссовки. В руках у Кендалл была маска и большой термос с водой. Волосы модель собрала в хвост и надела повязку, а также солнцезащитные очки.

Кендалл Дженнер / Getty Images

Днем ранее Кендалл сфотографировали во время прогулки по городу. У звезды сломалась машина, ее роскошный Ferrari, и она нашла человека, который ей помог справиться с поломкой, а пока он этим занимался, сама ушла по своим делам. Повседневный лук Кендалл был в этот день максимально простым, а под белую майку девушка снова не надела нижнего белья.

Кендалл Дженнер / Getty Images

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