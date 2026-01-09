Нидерландская модель продемонстрировала аутфит в красной ночной рубашке с пикантным декольте

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram фотографию своего соблазнительного аутфита, сделанную в спальне.

Девушка позировала перед фотокамерой в красной короткой ночной рубашке на тонких бретельках и с пикантным декольте.

Лаура держала в одной руке веточку роз, а другой игриво подняла юбку наряда вверх. Свой образ она дополнила объемной прической с локонами. Даже после утреннего сна Селия выглядела прекрасно.

