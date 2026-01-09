- Дата публикации
Нидерландская модель продемонстрировала аутфит в красной ночной рубашке с пикантным декольте
Лаура Селия показала, как выглядит с утра.
Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram фотографию своего соблазнительного аутфита, сделанную в спальне.
Девушка позировала перед фотокамерой в красной короткой ночной рубашке на тонких бретельках и с пикантным декольте.
Лаура держала в одной руке веточку роз, а другой игриво подняла юбку наряда вверх. Свой образ она дополнила объемной прической с локонами. Даже после утреннего сна Селия выглядела прекрасно.
