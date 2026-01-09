ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
245
Время на прочтение
1 мин

Нидерландская модель продемонстрировала аутфит в красной ночной рубашке с пикантным декольте

Лаура Селия показала, как выглядит с утра.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Лаура Селия

Лаура Селия

Нидерландская модель Лаура Селия опубликовала в Instagram фотографию своего соблазнительного аутфита, сделанную в спальне.

Девушка позировала перед фотокамерой в красной короткой ночной рубашке на тонких бретельках и с пикантным декольте.

Лаура Селия

Лаура Селия

Лаура держала в одной руке веточку роз, а другой игриво подняла юбку наряда вверх. Свой образ она дополнила объемной прической с локонами. Даже после утреннего сна Селия выглядела прекрасно.

Напомним, ранее Лаура Селия похвасталась луком в соблазнительном платье с обнаженной спиной и без бюстгальтера.

Дата публикации
Количество просмотров
245
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie