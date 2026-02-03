- Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Нигерийская певица в прозрачном платье привлекла внимание на красной дорожке премии "Грэмми"
27-летняя Айра Старр в смелом образе пришла на церемонию.
Красная дорожка церемонии награждения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе превратилась в этом году в парад смелых образов. Чтобы привлечь к себе внимание, звезды решили надеть на мероприятие откровенные наряды. Среди них — и нигерийская певица Айра Старр.
Девушка предстала перед фотокамерами в черном прозрачном платье макси приталенного силуэта, с глубоким V-образным вырезом и шлейфом. Под наряд Айра надела нюдовое корсетное боди.
Аутфит звезда дополнила черными лакированными туфлями, бриллиантовыми длинными серьгами, роскошным бриллиантово-рубиновым колье и кольцом с крупным камнем. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и ягодной помадой, а также бледно-розовый маникюр.
Напомним, американская рэперша Doechii надела на премию «Грэмми» вместо бюстгальтера массивное золотое украшение-топ с камнями.