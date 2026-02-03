ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
30
Время на прочтение
1 мин

Нигерийская певица в прозрачном платье привлекла внимание на красной дорожке премии "Грэмми"

27-летняя Айра Старр в смелом образе пришла на церемонию.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Айра Старр

Айра Старр / © Getty Images

Красная дорожка церемонии награждения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе превратилась в этом году в парад смелых образов. Чтобы привлечь к себе внимание, звезды решили надеть на мероприятие откровенные наряды. Среди них — и нигерийская певица Айра Старр.

Девушка предстала перед фотокамерами в черном прозрачном платье макси приталенного силуэта, с глубоким V-образным вырезом и шлейфом. Под наряд Айра надела нюдовое корсетное боди.

Айра Старр / © Getty Images

Айра Старр / © Getty Images

Аутфит звезда дополнила черными лакированными туфлями, бриллиантовыми длинными серьгами, роскошным бриллиантово-рубиновым колье и кольцом с крупным камнем. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и ягодной помадой, а также бледно-розовый маникюр.

Напомним, американская рэперша Doechii надела на премию «Грэмми» вместо бюстгальтера массивное золотое украшение-топ с камнями.

Дата публикации
Количество просмотров
30
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie