Нигерийская певица в прозрачном платье привлекла внимание на красной дорожке премии "Грэмми"

Айра Старр / © Getty Images

Красная дорожка церемонии награждения премии «Грэмми» в Лос-Анджелесе превратилась в этом году в парад смелых образов. Чтобы привлечь к себе внимание, звезды решили надеть на мероприятие откровенные наряды. Среди них — и нигерийская певица Айра Старр.

Девушка предстала перед фотокамерами в черном прозрачном платье макси приталенного силуэта, с глубоким V-образным вырезом и шлейфом. Под наряд Айра надела нюдовое корсетное боди.

Аутфит звезда дополнила черными лакированными туфлями, бриллиантовыми длинными серьгами, роскошным бриллиантово-рубиновым колье и кольцом с крупным камнем. Волосы она собрала в хвост, сделала макияж с пышными ресницами, розовыми румянами и ягодной помадой, а также бледно-розовый маникюр.

Напомним, американская рэперша Doechii надела на премию «Грэмми» вместо бюстгальтера массивное золотое украшение-топ с камнями.