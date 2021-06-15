Никаких диет: Ким Кардашьян в лимонном бикини полакомилась мексиканским блюдом

Звезда реалити показала, как ест тако.

40-летняя Ким Кардашьян поддержала традицию тако-вторника. Это такой обычай во многих городах США пойти куда-нибудь поесть тако или другие мексиканские блюда, которые обычно подают на тортилье по вторникам вечером. Обычно в такие дни рестораны и кафе делают скидку на мексиканскую кухню.

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

На фото Ким в лимонном бикини ест тако – традиционное блюдо мексиканской кухни.

"Уже же тако-вторник?" – спросила Кардашьян у своих фолловеров. Судя по фото, такое питание не сказывается на прессе Ким.

К слову, тако-вторники любит и актриса Сальма Хайек. Она тоже показывала снимки, на которых с аппетитом ела мексиканское блюдо.

Сальма Хайек / Instagram Сальмы Хайек

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