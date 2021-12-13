"Никакой расчет не заменит мне чувства": победитель шоу "Холостячка-2" прокомментировал разрыв с Огневич

Андрей Задворный рассказал, почему он разошелся с певицей.

В пост-шоу "Жизнь после проекта" мы узнали о том, что главная героиня проекта "Холостячка" Злата Огневич и победитель шоу Андрей Задворный не вместе. Спустя полтора месяца после проекта мужчина бросил певицу. Он сказал, что у него прошли чувства к артистке.

В Instagram Андрей опубликовал фото, под которым прокомментировал свое решение.

Андрей Задворный/Instagram Андрея Задворного

"Самое сложное для меня - сказать: "Я больше тебя не люблю". Кто-то не решается это сделать, уходит от сложного разговора, ожидая, что все "разрулится" само собой. Кто-то меняет поведение, провоцирует ссоры и скандалы, создавая "поводы". Кто-то находит отношения на стороне, ища себе оправдание и способ "комфортного выхода" из одних отношений в другие. Кто-то начинает придумывать "задания" партнеру, что ему нужно в себе изменить, чтобы все наладилось. Знакомые ситуации?

Все это про страх ответственности и сваливание ее на партнера. В любом из этих случаев оттягивание неизбежного разговора заставляет партнера страдать, искать причины в себе, взращивать комплексы. Жизнь становится одной сплошной тревогой и поиском причин, которых нет.

Я никогда не был в отношениях не любя, никакие блага, никакой расчет не заменит мне чувства. Поэтому, если я влюблен, - я говорю об этом, если я разлюбил, я возьму всю свою волю в кулак и честно скажу и об этом тоже. Для меня этот шаг об ответственности, о тяжелой ответственности за все последствия, которые я беру на себя, и я считаю, что лучше быть честным до конца", - написал Задворный.

Огневич, в свою очередь, тоже написала длинный пост в соцсети. Она отметила, что очень удивлена своим выбором именно Андрея.

Читайте также: