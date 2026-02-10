ТСН в социальных сетях

Шоу-бизнес
111
1 мин

Ники Хилтон появилась на модном показе с гламурной именной сумкой

Звезда подчеркнула коротким платьем ноги, а аксессуарами — любовь к гламуру и роскоши.

Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Ники Хилтон

Ники Хилтон / © Getty Images

Младшая сестра Пэрис Хилтон — Ники — посетила показ дизайнера и своего друга Марка Джейкобса. Модное шоу состоялось в Park Avenue Armory 9 февраля в Нью-Йорке.

Хилтон появилась на мероприятии в белом мини-платье с подчеркнутой талией и без рукавов, которое украшали креативные черные бантики, ведь их края были пришиты так, что казалось будто они не ровные.

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Лук светская львица дополнила также высокой прической-хвостом, украшенной бантиком, туфлями с ремешками, украшениями от своего бренда Theo Grace, ярким макияжем и оригинальным клатчем со своими инициалами.

Однако Ники не единственная известная женщина, которая имеет сумку с инициалами. Также новая жена американского миллиардера Безоса вышла в свет после свадьбы с особым аксессуаром — держала в руке сумку с надписью «Миссис Безос».

Лорен Санчес и Джеф Безос / © Associated Press

Лорен Санчес и Джеф Безос / © Associated Press

Ники Хилтон в красивых платьях (19 фото)

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Associated Press

Ники Хилтон / © Getty Images

Ники Хилтон / © Getty Images

111
