Ники Хилтон прятала живот, а ее сестра Пэрис сверкала сосками: звезды попали под прицел папарацци

Сестер Хилтон сфотографировали во время прогулки по Нью-Йорку.

Недавно стало известно, что Ники Хилтон-Ротшильд находится в интересном положении и ждет уже третьего ребенка. Это ее первое публичное появление с момент официального заявления.

38-летняя звезда была одета в длинное серое пальто с контрастной желтой шнуровкой, черные джинсы-скинни и бежевый свитер с высокой горловиной. Пальто от Monse отлично прикрывало живот, который Ники, очевидно, не планировала показывать фотографам. Обута она была в коричневые ботильоны на каблуках и со шнуровкой, а в руках несла маленькую сумку Birkin.

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон-Ротшильд / Getty Images

40-летняя Пэрис Хилтон, недавно вернувшаяся из медового месяца, в отличие от сестры показала себя во всей красе. Она надела обтягивающую кожаную юбку и телесное боди, через которое просвечивалась грудь звезды. Сверху на Пэрис был легкий плащ, она была в бежевых колготах в сетку, туфлях с шипами и застежками вокруг щиколотки и в руке несла сумку в тон на ремешке-цепочке. Обе сестры были в солнцезащитных очках.

Пэрис Хилтон и Ники Хилтон-Ротшильд / Getty Images

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