Ники Хилтон-Ротшильд объявила о третьей беременности

38-летняя звезда вскоре станет многодетной мамой.

Ники и ее муж – финансист Джеймс Ротшильд, ждет рождения третьего ребенка. Представитель звезды официально подтвердил новость журналу People.

Пол ребенка пока что не сообщается, родится он летом 2022 года. Ники и Джеймс поженились в 2015 году в Кенсингтонском дворце и уже воспитывают двоих дочерей – 5-летнюю Лили Грейс Викторию и 4-летнюю Теодору "Тедди" Мэрилин. Вероятно, супруги очень хотят родить еще и сына.

Ники Хилтон-Ротшильд с дочерью / Getty Images

В прошлом году в апреле Ники отвечала на вопросы бренда детской одежды Dotty Dungarees, совместно с которым выпустила коллекцию, о плюсах пребывания дома со своими детьми во время пандемии. Ники тогда сказала, что вынесла для себя из этой ситуации главный урок – быть терпеливой и стать лучшей версией себя. Звучит, как фраза из книги, которую Ники прочитав где-то хорошо запомнила и нашла ей применение в жизни.

"Мне, как ни странно, нравилось не выходить из дома целыми днями. Было что-то такое уютное в том, чтобы быть запертой с семьей", - сказала тогда миссис Ротшильд. Теперь ее семья пополнится еще одним человеком. Поздравляем!

Ники Хилтон с мужем Джеймсом / Getty Images

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