Дата публикации
-
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
137
Время на прочтение
1 мин
Ники Хилтон в блестящем платье с бантами и высоким разрезом пришла на модный показ
42-летняя сестра Пэрис Хилтон в гламурном наряде посетила фэшн-шоу.
Ники Хилтон сфотографировали папарацци, когда она шла на показ бренда Tamara Ralph, который состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже.
Знаменитость выглядела эффектно. На ней было гламурное блестящее платье макси, украшенное черной лентой с бантами и черной вставкой на юбке. Наряд также имел высокий разрез, через который она демонстрировала свои стройные ноги.
Лук Хилтон дополнила черными туфлями и гламурным серебряным клатчем, украшенным кристаллами и 3D-цветком. У нее была элегантная прическа с прикорневым объемом, макияж с пышными ресницами и серьги с камнями.
Напомним, Ники Хилтон в полосатом джемпере и широких штанах побывала на мероприятии косметического бренда.