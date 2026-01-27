Ники Хилтон в блестящем платье с бантами и высоким разрезом пришла на модный показ

Ники Хилтон / © Getty Images

Реклама

Ники Хилтон сфотографировали папарацци, когда она шла на показ бренда Tamara Ralph, который состоялся в рамках Недели высокой моды в Париже.

Знаменитость выглядела эффектно. На ней было гламурное блестящее платье макси, украшенное черной лентой с бантами и черной вставкой на юбке. Наряд также имел высокий разрез, через который она демонстрировала свои стройные ноги.

Ники Хилтон / © Getty Images

Лук Хилтон дополнила черными туфлями и гламурным серебряным клатчем, украшенным кристаллами и 3D-цветком. У нее была элегантная прическа с прикорневым объемом, макияж с пышными ресницами и серьги с камнями.

Реклама

Напомним, Ники Хилтон в полосатом джемпере и широких штанах побывала на мероприятии косметического бренда.